Michelin streicht 1.500 Jobs

München. Der französische Reifenhersteller Michelin zieht sich aus der Produktion von Lkw-Reifen in Deutschland zurück und streicht mehr als 1.500 Stellen. Die Werke in Karlsruhe und Trier würden bis Ende 2025 geschlossen, in Homburg werde die Produktion von Neureifen und Halbfertigprodukten eingestellt, teilte Michelin am Dienstag mit. Die deutschen Werke seien nicht mehr konkurrenzfähig. Das Kundenkontaktzentrum soll von Karlsruhe nach Polen verlagert werden. Kürzlich hatte der US-Rivale Goodyear angekündigt, sein Werk in Fulda mit 1.000 Mitarbeitern bis 2025 zu schließen. Continental hatte 2020 das Aus für sein Werk in Aachen verkündet, bis Ende dieses Jahres soll es abgewickelt sein. Mit der Entscheidung von Michelin stehe nun ein Drittel der verbliebenen zwölf Reifenwerke in Deutschland vor der Schließung, erklärte die Gewerkschaft IGBCE. (Reuters/jW)