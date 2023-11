Berlin: Kulturzentrum startet Spendenaufruf

Berlin. Nach dem Entzug der Förderung für das Kulturzentrum »Oyoun« in Berlin-Neukölln durch den Berliner Senat aufgrund einer Veranstaltung der »Jüdischen Stimme für gerechten Frieden in Nahost« starteten die Betreiber eine Spendenkampagne. In drei Tagen sind rund 56.000 Euro gesammelt worden, teilte das Zentrum am Dienstag mit. Insgesamt benötige man 72.000 Euro, um die Schließung des Zentrums binnen fünf Wochen zu verhindern. (jW)