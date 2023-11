LNG-Terminal auf Rügen soll im Januar starten

Stralsund/Mukran. Das Flüssigerdgasterminal auf Rügen soll im Januar zunächst mit einer Regasifizierungsanlage (FSRU) in Betrieb genommen werden. Wie das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt in Stralsund am Dienstag mitteilte, soll vorerst nur das Spezialschiff »Transgas Power« im Industriehafen von Mukran eingesetzt werden. Terminals zum Import von Flüssigerdgas sollen die Gasversorgung der BRD und anderer Länder absichern, nachdem die Versorgung per Pipeline aus Russland im vergangenen Jahr gestoppt wurde. Bereits in Betrieb sind Anlagen in Wilhelmshaven und Brunsbüttel an der Nordsee sowie in Lubmin. (dpa/jW)