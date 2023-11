Panama: Kupfermine verfassungswidrig

Panama-Stadt. Die Ausplünderung der größten Kupfermine Mittelamerikas durch den kanadischen Konzern First Quantum Minerals ist mit der Verfassung Panamas unvereinbar, urteilte am Dienstag das Oberste Gericht des Landes. Im ganzen Land wurde die einstimmige Entscheidung der neun Richter bejubelt. Die Regierung hatte die Ausbeutung der Vorkommen am 20. Oktober für 20 Jahre genehmigt, mit der Option einer Vertragsverlängerung um weitere 20 Jahre. Seitdem hielten die größten Massenproteste seit Jahrzehnten das Land in Atem. Tag für Tag gingen Zehntausende gegen den Ausverkauf von Ressourcen an transnationale Konzerne und die Zerstörung der Umwelt auf die Straße. Es gab große Streiks, Straßenblockaden, vier Todesopfer. Die Mine liegt in einem Schutzgebiet. Zu befürchten war insbesondere eine Vernichtung der Artenvielfalt im Karibischen Meer. (AFP/jW)