Bayer-Aktie stürzt ab

Leverkusen. Die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Bayer ist nach dem Studienstopp für den Gerinnungshemmer Asundexian abgestürzt. Der Wert der Anteile an dem Leverkusener Unternehmen an der Frankfurter Börse fiel am Montag zeitweise um 19 Prozent auf gut 33 Euro. Am Sonntag abend hatte Bayer erklärt, dass eine Phase-III-Studie des Medikaments wegen schlechter Wirksamkeit vorzeitig eingestellt werde. (AFP/jW)