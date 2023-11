Proteste gegen Asylrechtsverschärfung

Berlin. Bundesweit haben sich am Sonntag offenbar mehrere Tausend Menschen an Protesten gegen die geplante Verschärfung des Asylrechts in der BRD sowie gegen das neue Gemeinsame Europäische Asylsystem (GEAS) beteiligt. In 15 Städten sei es unter dem Motto »Stop GEAS – Asyl ist Menschenrecht« zu Aktionen unter anderem in Berlin, Bremen, Dresden, Halle, Hannover, Köln und Nürnberg, wie die Kampagne »Stop GEAS« am Sonntag mitteilte. In Berlin seien mehr als 1.500 Menschen dem Aufruf gefolgt. Mit der neuen GEAS würden »viele Menschen ihr Grundrecht auf Asyl in der EU nicht mehr wahrnehmen können«, erklärte die Aktivistin Alex Nehmer. Die EU befeuere so »irreguläre« Migration und treibe Menschen auf immer gefährlichere Fluchtrouten. Weitere Proteste seien für Dezember geplant.(jW)