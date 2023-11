Christoph Hardt/IMAGO Solidarität mit den Kollegen: Protestkundgebung gegen die Druckereischließung in Köln (12.10.2023)

In der Auseinandersetzung mit den hauseigenen Druckern hat die Kölner Stadt-Anzeiger Medien nach eigenen Angaben eine Einigung erzielt. Am Freitag meldete das Unternehmen, das zum Medienhaus DuMont in Köln gehört, dass die Beschäftigten von DuMont Druck und der weiterverarbeitenden RZZ Versand ein Gesamtpaket in Höhe von 21,8 Millionen Euro erhalten. »In dem Paket enthalten sind Abfindungen, Lohnfortzahlungen sowie eine Inflationsausgleichsprämie«, heißt es. »Wir freuen uns, dass wir im Sinne aller betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemeinsam mit den Betriebsräten von DuMont Druck und RZZ Versand schnell eine Einigung erzielen und einen Sozialplan aufstellen konnten«, säuselte Thomas Schultz-Homberg, Geschäftsführer von Kölner Stadt-Anzeiger Medien. Auch sei man »zuversichtlich«, dass viele ehemalige Mitarbeitende »dank der umfangreichen Maßnahmen des Sozialplans in absehbarer Zeit in ein neues Beschäftigungsverhältnis eintreten können«, so der CEO weiter.

Spricht man hingegen mit dem Betriebsrat, dann drängt sich der Eindruck auf, dass eine Falschmeldung verbreitet wurde. »Die Mitteilung ist eine Unverschämtheit«, sagte Harald Hartung am Sonnabend im Gespräch mit jW. Hartung ist Verhandlungsführer des Betriebsrats von DuMont Druck. Zwar liege die genannte Summe auf dem Tisch, »das ist aber noch lange kein Sozialplan«, so Hartung. Ein Verhandlungserfolg sei dennoch erzielt worden, als »da jetzt überhaupt so eine Summe liegt«. Auch weist Hartung darauf hin, dass das Management in der Erklärung implizit einen Verstoß gegen das Betriebsverfassungsgesetz einräume. So heißt es gleich am Anfang der Verlagsmitteilung: Unternehmen und Belegschaftsvertreter hätten sich »bereits eine Woche nach Bekanntgabe der Neuvergabe des Druckauftrags« zu Verhandlungen getroffen, um »über die beabsichtigte Stilllegung des Kölner Druckzentrums« zu reden. Nur war die Stilllegung nicht beabsichtigt, sondern bereits vollzogen. Dabei heißt es im Betriebsverfassungsgesetz klar, dass »der Unternehmer den Betriebsrat über geplante Betriebsänderungen, die wesentliche Nachteile für die Belegschaft (…) zur Folge haben können, rechtzeitig und umfassend zu unterrichten und die geplanten Betriebsänderungen mit dem Betriebsrat zu beraten« habe. Im Falle der DuMont-Druckerei wurde aber erst die Betriebsstätte in einer »Nacht-und-Nebel-Aktion«, wie Hartung sagt, dichtgemacht, bevor der Betriebsrat in Kenntnis gesetzt wurde. Dabei muss diese Operation – die Neuvergabe des Druckauftrags – von langer Hand geplant gewesen sein. Selbst ein Medienunternehmen von der Größe DuMonts kriegt sowas nicht von heute auf morgen hin.

Das Wort »Einigung« wollte auch der zuständige Verdi-Gewerkschaftssekretär Viktor Efa nicht in den Mund nehmen. Von junge Welt am Freitag über die angebliche Einigung zunächst in Kenntnis gesetzt und gefragt, wie er sie bewerte, sagte ein mehr als überraschter Efa: »Davon kann keine Rede sein. Eine Summe liegt auf dem Tisch, mehr aber auch nicht. Bevor das Geld nicht verteilt und ein Sozialplan unterschrieben ist, gibt es keine Einigung.«

Warum dann die einseitige Bekanntgabe einer angeblichen Einigung von seiten des Unternehmens? Eine jW-Nachfrage beim Unternehmen blieb unbeantwortet. Um sich einen Reim auf die Aktion zu machen, reichte aber ein Blick in die Lokalpresse. Dort wurde die Unternehmensmitteilung lediglich leicht gekürzt und ohne jede Einordnung unkritisch in den Sonnabendausgaben von Kölner Stadt-Anzeiger, dem Boulevardblatt Express sowie in der Kölnischen Rundschau verlautbart. Die in feinstem PR-Sprech verfasste Erklärung erscheint so wie der Versuch, bei Lesern, Abonnenten und in der Öffentlichkeit Druck vom Kessel zu nehmen. Denn nach Bekanntwerden der Druckereischließung hatte sich ab Anfang Oktober in der Rheinmetropole eine Welle der Solidarität mit den Druckern aufgebaut: Brauhäuser kündigten ihre Zeitungsabos, zahlreiche Leser drohten in sozialen Medien damit. Die kölsche Mundartband »Die Pavaier« sagte ihren Auftritt auf der DuMont-Karnevalsfeier zur Weiberfastnacht 2024 ab. Bei Kundgebungen der Drucker kamen jeweils Hunderte Unterstützer vor der DuMont-Konzernzentralen im Stadtteil Niehl zusammen, unterstützt von allerhand Prominenz aus Politik, Kultur und Stadtgesellschaft.