Linkspartei: Mehr Eintritte als Austritte

Berlin. Die Partei Die Linke hat seit dem Austritt von Sahra Wagenknecht und weiteren Bundestagsabgeordneten deutlich mehr Mitglieder dazugewonnen als verloren. Das zeigt eine erste Auswertung der Parteizentrale in Berlin, die den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstag) vorliegt. Demnach gab es in den rund vier Wochen zwischen dem Austritt und diesem Dienstag 1.567 Eintritte und 838 Austritte in derselben Zeit. Die Parteispitze sieht in den Eintritten ein positives Signal. Wagenknecht gründete den Verein »Bündnis Sahra Wagenknecht« mit, um eine neue Partei zu gründen. (AFP/jW)