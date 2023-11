radikal Nicht nur inhaltlich, auch bei der Gestaltung zeigte sich die Zeitschrift gerne mal »radikal«

Band eins Ihrer Geschichte der 1976 erstmals in Westberlin erschienenen Zeitschrift radikal beginnt mit dem Tunix-Kongress als Gründungsmoment der Anti-AKW-Bewegung. In Band zwei geht es mit der feministischen Revolte weiter. In welcher Weise grenzte sich die radikal von den sogenannten Alternativen und Ökos ab?

Der Ansatz war, dass man politisch tätig werden und in die Breite gehen wollte. Dass man sagt: Wir brauchen Häuser, und wir brauchen Orte für unsere politische Praxis, die unsere sind – eine einfache Alternative reicht nicht aus, im Sinne von: Wir bauen uns einen Bauernhof oder flüchten in eine Idylle, sondern: Die Idylle findet hier statt, wo wir wohnen und wo wir leben. Das stand nicht zwingend im Einklang mit der Alternativbewegung – deshalb auch der Bruch. Mitte der achtziger Jahre gab es autonome Gruppen in fast allen westdeutschen Städten, es kam zu Ausschreitungen und Aktionen vor Polizeirevieren. Die bürgerliche Presse hat sich nicht großartig dafür interessiert. Dass das überhaupt wahrnehmbar wurde – dahingehend hat die radikal wichtige Arbeit geleistet. Als Zeitung war sie immer auch ein Medium, um Repression gegen autonome Organisierungen zu dokumentieren, sie publik zu machen und darauf zu reagieren.

Sie bezeichnen sich in Ihrem Buch als »Textjockey«, der zentrale Passagen aus vierzig Jahren Zeitungsgeschichte kompiliert. In welcher Weise sehen Sie sich selbst als Teil der radikal?

Ich war 21 Jahre alt, als ich von Personen im Umfeld der radikal angesprochen wurde. Zuvor war ich in antiimperialistischen Zusammenhängen unterwegs, habe mich dort allerdings nicht mehr so richtig wohlgefühlt. Und dann habe ich auf dem zweiten Bildungsweg Abitur gemacht und im Zuge dessen klassische Autonome kennengelernt.

Die radikal hatte – abseits von fortlaufenden Ermittlungsverfahren – rund eineinhalb Jahre lang mit staatlicher Repression und Überwachung zu kämpfen. Wie hat sich das auf Ihre Arbeit ausgewirkt?

Intern wurde es immer schwieriger, sich zu organisieren, weil die Repression härter wurde – die Observationen waren so belastend, dass es am Ende kaum mehr zu ertragen war. Nach anderthalb Jahren Polizeiüberwachung folgte die des Briefverkehrs und der Telefongespräche. Man wurde komplett durchleuchtet – im eigenen Sprechen und auch im Umfeld, in dem man sich bewegte. Wir wollten diesem Zustand kollektiv etwas entgegensetzen. Anfangs hatte niemand damit gerechnet, dass sich viele Leute in der Öffentlichkeit für die radikal einsetzen würden.

Wie würden Sie die radikal – als publizistisches Verständigungsorgan sowie als Teil der autonomen Bewegung – im nachhinein beurteilen? Was bleibt?

Die radikal war eine Form der Vermittlung dessen, was die linksradikale Bewegung zu bieten hat und eine Antwort darauf, was eine Organisierung von unten ist – nicht im Sinn eines Publikationsorgans für die Guerilla, die RAF oder die Revolutionären Zellen; vielmehr ging es darum, kleinen Aktionen, die auch militant sein können, Raum zu geben und darüber Diskussionen zu führen. Zu Zeiten, als die radikal unter dem Ladentisch verkauft wurde, hatte sie eine Auflage von 5.000 Stück – und das ist für eine selbstorganisierte Zeitschrift, die immer wieder indiziert worden ist, relativ hoch. Alles weitere ist ein Wechselspiel: Wenn du ein Publikationsorgan hast, das die Leute lesen, bist du natürlich für viele erreichbar. Heutzutage wäre das anders, vieles liefe über digitale Medien – und da musst du sichtbar bleiben. Für die radikal war es aber wichtig, nicht immer sichtbar zu sein. Perspektivisch ging es nicht um den Kommunismus oder um irgendeine Revolution, sondern darum, dass wir etwas praktisch werden lassen können. Und das machten wir dann auch.