Annette Riedl/dpa Es droht der Finanzcrash: Kai Wegner (CDU), Regierender Bürgermeister von Berlin, steht auf dem Balkon eines Neubauprojekts der Howoge

Vorsicht, Schattenhaushalt! Seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Budgetplanung der Ampelregierung sollte die Politik von Dingen wie »Sondervermögen« und »Verpflichtungsermächtigungen« besser die Finger lassen. Es droht der Finanzcrash. Aber weiß das auch der Hauptstadtsenat? Der ist im Begriff, seinen Bürgern mit der Berliner Schulbauoffensive (BSO) ein gigantisches Schuldenvermächtnis zu hinterlassen.

Im Zentrum des Projekts steht mit der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft Howoge ein Kostentreiber, wie es so wohl keinen zweiten gibt. Stand jetzt kalkuliert die städtische GmbH mit über 123.000 Euro pro Schulplatz, während im Bundesdurchschnitt aktuell weniger als die Hälfte anfällt.

Am Donnerstag kündigte der Verein »Gemeingut in BürgerInnenhand« (GiB) an, die Konstruktion auf ihre Vereinbarkeit mit Landes- und Bundesrecht prüfen zu lassen. »Es spricht manches dafür, dass hier analog zu den Vorgängen auf Bundesebene gegen das Grundgesetz verstoßen wurde«, erklärte Verbandssprecher Carl Waßmuth bei einer Onlinepressekonferenz. »Wir haben es hier mit Ausgabensteigerungen zu tun, die über die Dimensionen des Hauptstadtflughafens BER und ›Stuttgart 21‹ hinausgehen – und zwar deutlich.«

Als das Programm 2016 aufgelegt wurde, veranschlagten die damals Verantwortlichen die Gesamtlast mit 5,5 Milliarden Euro, wovon eine Milliarde Euro auf das Howoge-Engagement entfallen sollte. Und heute? Im September hatte der Senat den Kreditrahmen für die Gesellschaft auf 5,6 Milliarden erhöht. Aber damit nicht längst nicht genug. Wie die Finanzverwaltung auf Anfrage der Linke- und der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen inzwischen mitgeteilt hat, ergebe sich ein »Bedarf an Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von circa 11,7 Milliarden Euro«. Damit würde die Howoge fast das Zwölffache dessen an Geld verpulvern, was ursprünglich vorgesehen war.

Und wofür? Die Berliner Bezirke haben inzwischen selbst rund 33.000 Schulplätze geschaffen, davon 25.000 für insgesamt rund 908 Millionen Euro. Pro Platz waren das etwas mehr als 36.000 Euro. Die Howoge soll rund 40 Schulen bauen oder sanieren, wodurch 28.000 Plätze entstünden – zum 3,5mal höheren Preis. Wobei es auch noch teurer werden könnte. Allein an Zinsen werden über eine Laufzeit von 25 Jahren über sechs Milliarden Euro fällig, wobei die bezifferten vier Prozent nur »unterstellt« sind. »Es können auch sechs oder sieben Prozent werden«, bemerkte Waßmuth. Bei all dem rächten sich zwei Faktoren, fuhr er fort: Als privatrechtliche GmbH nehme die Howoge ihr Geld teuer am freien Kapitalmarkt auf, während die Bezirke von günstigen Landesanleihen profitierten. Zweitens sei allein durch das juristische Verfahren zur Beteiligung der Gesellschaft viel Zeit verloren gegangen, in der deutlich billiger, zu noch niedrigen Zins- und Baukosten, hätte gebaut werden können. Nach sieben Jahren Stillstand hat die Howoge mit fünf Neubaumaßnahmen losgelegt und will damit bis 2029 fertig sein, mit den Sanierungen sogar erst 2031.

»Das alles ist ein Riesenskandal, der förmlich nach einem Untersuchungsausschuss schreit«, betonte der GiB-Sprecher. »Bei Nullzinsen hat das Land Schulden abgebaut, und in der Hochzinszeit soll ein irre teurer Schattenhaushalt entstehen, mit dem sich Banken und die drei größten europäischen Baukonzerne eine goldene Nase verdienen.« Die regionale Bauwirtschaft könne dasselbe liefern, Berliner Planungsbüros dasselbe planen, »nur eben vier Milliarden Euro günstiger«. Auch der bei der BSO-Installierung beteiligten Linkspartei »stünde es gut an, diese ungeheuerlichen Vorgänge aufzuklären«, schob Waßmuth nach. Mit besagter Senatsanfrage sei ein Anfang gemacht, »weiter so«. Die Initiative fordert, alle Verträge mit der Howoge »sofort aufzuheben und dafür die erfolgreiche Bau- und Sanierungstätigkeit der Bezirke und der Landesbauverwaltung fortzusetzen«. Auch hofft Waßmuth auf ein Erwachen der zwölf Bezirke, denen offenbar nicht bewusst sei, worauf sie sich eingelassen hätten. Tatsächlich sollen diese die Howoge-Schulen bis zu 37 Jahre lang zurückmieten. GiB hat den Quadratmeterpreis pro Monat errechnet: 115,21 Euro.