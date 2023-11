Aufsichtsräte von Dax-Konzernen kassieren mehr

Frankfurt am Main. Die Kontrolleure börsennotierter deutscher Unternehmen haben im vergangenen Jahr offenbar teils deutlich mehr eingenommen als 2021. Am höchsten fiel die Vergütung der Aufsichtsräte der 40 Dax-Konzerne aus. Vorsitzende erhielten 7,7 Prozent mehr und kamen im Schnitt auf rund 393.000 Euro jährlich, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Auswertung der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) hervorgeht. Mitglieder des Kontrollgremiums kassierten durchschnittlich rund 117.000 Euro (plus 4,4 Prozent). Topkassierer war demnach Norbert Reithofer von BMW mit 610.000 Euro. (dpa/jW)