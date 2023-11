Einzelhandel: Verdi kündigt neue Warnstreiks an

Berlin. Die Gewerkschaft Verdi hat im Tarifkonflikt des Einzelhandels kurz vor einem Spitzengespräch mit der Gegenseite neue Warnstreiks angekündigt. In Berlin und Brandenburg rief die Gewerkschaft ab Freitag zu einem viertägigen Warnstreik auf, wie der Landesverband am Donnerstag mitteilte. Die Unternehmer müssten in dem Bezirk an den Verhandlungstisch zurückkehren und ein verhandlungsfähiges Angebot vorlegen, hieß es zur Begründung. Auch in Nordrhein-Westfalen seien weitere Warnstreiks geplant, kündigte eine Verdi-Sprecherin in Düsseldorf an. (Reuters/jW)