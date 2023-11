UK: Sunak plant »Steuersenkungen«

London. Der britische Premierminister Rishi Sunak will Steuersenkungen einführen. Die nicht gegenfinanzierten Pläne seiner Vorgängerin Elizabeth Truss werde er jedoch nicht aufgreifen, sagte der Regierungschef am Montag. Er äußerte sich dazu vor der in dieser Woche anstehenden Aktualisierung des Haushaltsplans, weiteres werde Finanzminister Jeremy Hunt bekanntgeben. Sunak betonte, dass seine Regierung der Senkung der »Steuerlast« oberste Priorität einräumen wolle. (Reuters/jW)