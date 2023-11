Bundesbank: Inflation weiter hoch

Frankfurt am Main. Die Bundesbank erwartet zunächst keine weitere deutliche Abschwächung der Teuerung in Deutschland. »In den kommenden Monaten dürfte die Inflationsrate um ihren gegenwärtigen Wert schwanken«, hieß es in dem am Montag veröffentlichten Monatsbericht der Notenbank. Zwar lässt der Preisauftrieb bei den Nahrungsmitteln und den übrigen Waren nach Einschätzung der Bundesbank weiter nach. »Dagegen hält der vergleichsweise hohe Preisauftrieb bei den Dienstleistungen voraussichtlich noch eine Weile an«, erläuterten die Experten. Zudem dürften die Energiepreise wieder anziehen, unter anderem wegen der Anhebung des CO2-Preises auf fossile Brennstoffe zum Jahreswechsel. (dpa/jW)