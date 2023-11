EKD-Ratsvorsitzende Kurschus tritt zurück

Bielefeld. Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Annette Kurschus, tritt von ihrem Amt zurück. Das teilte die 60jährige am Montag in Bielefeld mit. Kurschus gibt auch ihr Amt als Präses der westfälischen Landeskirche auf. Zur Begründung sagte sie, sie stehe für die Menschen, die an der Aufarbeitung und Bekämpfung sexualisierter Gewalt arbeiten. »Ihnen will ich nicht mit Schlagzeilen durch einen Verbleib im Amt schaden.« Zuvor hatte die Siegener Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen einen früheren Kirchenmitarbeiter wegen des Verdachts sexualisierter Gewalt aufgenommen. Dieser war in den 90er Jahren wie auch Kurschus im Kirchenkreis Siegen tätig. Kurschus hatte beteuert, der Fall sei ihr erst Anfang 2023 durch eine anonyme Anzeige gegen den Mann bekanntgeworden. (dpa/jW)