Rechte Anschlagspläne: 18jähriger in U-Haft

Frankfurt am Main. In Hessen ist ein 18jähriger in Untersuchungshaft genommen worden, weil er verdächtigt wird, einen Anschlag geplant zu haben. Das teilten die Staatsanwaltschaft Frankfurt und das Landeskriminalamt (LKA) in Wiesbaden am Montag mit. Der Beschuldigte aus dem Kreis Limburg-Weilburg habe eine »verfestigte gewaltbereite, antisemitische sowie rechtsextremistische Grundeinstellung«. Er soll online mit dem Töten von Menschen gedroht haben. Bei einer Durchsuchung am 15. November seien zahlreiche Datenträger sowie Waffen und Munition sichergestellt worden. (dpa/jW)