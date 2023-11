BRICS-Gruppe tagt zum Nahostkrieg

Johannesburg. Die Staatschefs der BRICS-Gruppe aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika wollen diesen Dienstag bei einem virtuellen Sondergipfel über den Krieg zwischen Israel und den Palästinensern beraten. Das teilte AFP am Montag mit. Das Treffen sei vom südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa einberufen worden. Auch UN-Generalsekretär António Guterres werde zugeschaltet sein. Der Gipfel soll mit einer gemeinsamen Erklärung enden, wie es in der Ankündigung heißt. Unterdessen wurden aus Israel neue Pläne bekannt, die Einwohner Gazas dauerhaft zu vertreiben. So forderte die israelische Geheimdienstministerin Gila Gamliel am Sonntag die »internationale Gemeinschaft« in einem Beitrag in der Jerusalem Post auf, die »Umsiedlung der Palästinenser aus Gaza in Gebiete außerhalb des Küstenstreifens« zu fördern. (AFP/jW)