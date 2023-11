Goodyear will Werk in Fürstenwalde schließen

Fürstenwalde. Der Reifenhersteller Goodyear will die Produktion im Werk in Fürstenwalde (Oder-Spree) stilllegen. Bis Ende 2027 sollen 750 Stellen abgebaut werden, wie der RBB am Donnerstag berichtete. Das Werk in Fürstenwalde habe derzeit etwa 930 Beschäftigte. Rund 200 Angestellte sollen demnach am Standort weiterhin Gummimischungen herstellen, die dann in andere Goodyear-Werke in Europa, im Nahen Osten und Afrika geliefert werden. Die restliche Reifenproduktion soll ins Ausland verlagert werden. Auch das Werk im hessischen Fulda soll geschlossen werden. Bis Ende September 2025 sollen dort 1.050 Stellen wegfallen. (jW)