Mehrwertsteuer: 19 Prozent wieder in Gastronomie

Berlin. Die reduzierte Mehrwertsteuer auf Speisen in Gastronomiebetrieben wird wieder angehoben. Der reduzierte Satz von sieben Prozent, der wegen der Coronapandemie und der Folgen des Ukraine-Kriegs eingeführt worden war, läuft zum Jahresende aus und wird nicht verlängert, wie die Ampelfraktionen in ihren Haushaltsverhandlungen in der Nacht zum Freitag entschieden. Die Mehrwertsteuer steigt damit wieder auf 19 Prozent. Die Liberalen hatten sich für eine Verlängerung eingesetzt, Grüne und SPD waren dagegen. (AFP/jW)