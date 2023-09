Südkorea: Große Militärparade

Seoul. Erstmals seit zehn Jahren hat Südkorea am Dienstag eine große Militärparade abgehalten. Die Streitkräfte präsentierten das Waffenarsenal des Landes, rund 4.000 Soldaten marschierten durch die Hauptstadt Seoul. Auch rund 300 US-Militärangehörige nahmen zum ersten Mal an der Parade teil. Offenbar als Warnung an Nordkorea gerichtet, wurden bei der Parade unter anderem »Hyunmoo«-Boden-Boden-Raketen gezeigt. Sie sind zentraler Bestandteil militärischer Planungen Seouls, die nordkoreanische Führung im Falle eines größeren Konflikts handlungsunfähig zu machen. (AFP/jW)