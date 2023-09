Kanada: Hunderte Sikhs protestieren

Ottawa. Nach der Ermordung eines Sikh-Aktivisten in Kanada haben sich am Montag (Ortszeit) Hunderte Anhänger der Religionsgemeinschaft vor den diplomatischen Vertretungen Indiens in Kanada zu Demonstrationen versammelt. Im Juni war der kanadische Staatsbürger Hardeep Singh Nijjar, der sich für die Errichtung des unabhängigen Sikh-Staates in Indien eingesetzt hatte, erschossen auf dem Parkplatz eines Tempels aufgefunden worden. Die Vorwürfe lösten einen heftigen diplomatischen Streit aus. Die kanadische Regierung sieht die indische Regierung verantwortlich, diese weist alle Anschuldigungen von sich. (AFP/jW)