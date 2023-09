Polen: Kontrollen an slowakischer Grenze

Warschau. Polens Regierungschef hat im Kampf gegen »irreguläre Migration« Kontrollen ankommender Fahrzeuge an der Grenze zur Slowakei angekündigt. Beide Staaten sind Teil des europäischen Schengen-Raums mit durchlässigen Grenzen. Eine Wiedereinführung von Kontrollen ist nur unter außergewöhnlichen Umständen möglich. Die Slowakei hatte jüngst einen Anstieg bei den Flüchtlingszahlen verzeichnet. In Polen wird am 15. Oktober ein neues Parlament gewählt. Die regierende konservative PiS-Partei setzt im Wahlkampf auf einwanderungsfeindliche Rhetorik. (AFP/jW)