Syrien: Kämpfe um Provinz Deir Al-Sor

Damaskus. Bei Zusammenstößen zwischen Regierungstruppen und den kurdisch-arabischen »Syrischen Demokratischen Kräften« (SDK) in Syrien sind laut Angaben der in Großbritannien ansässigen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte binnen zwei Tagen mindestens 25 Menschen getötet worden. Demnach erklärten die SDK am Dienstag, sie hätten »bewaffnete Männer des Regimes verjagt«, die in die Ortschaft Dheibane in der südöstlichen Provinz Deir Al-Sor eingedrungen seien. Die Kämpfe seien ausgebrochen, als die Regierungstruppen den Euphrat überquerten. Der Fluss bildete bisher die Grenze zwischen dem von der Regierung und dem von den SDK kontrollierten Gebiet in der Provinz. (AFP/jW)