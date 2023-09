Schweiz verkauft Panzer an Deutschland

Genf. In der Schweiz hat das Parlament grünes Licht für den Rückverkauf von 25 stillgelegten »Leopard 2«-Panzern an Deutschland gegeben. Am Dienstag stimmte der Ständerat, die obere Kammer des Schweizer Parlaments, für das bereits vom Nationalrat beschlossene Vorgehen. Zuvor hatte Berlin zugesichert, die Panzer nicht an die Ukraine zu liefern. Die Schweizer Verteidigungsministerin Viola Amherd hatte argumentiert, der Rückverkauf der Panzer sei für das Land »neutralitätsrechtlich korrekt und integrationspolitisch sinnvoll«. Die Schweiz leiste damit einen Beitrag zur Sicherheit Europas. (AFP/jW)