Einschlag in Polen 2022: Rakete aus Ukraine

Warschau. Die im November 2022 in Polen eingeschlagene Rakete kam nach polnischen Angaben nicht aus Russland. »Es war eine ukrainische Luftabwehrrakete, die in Przewodow explodierte und zwei Menschen tötete«, zitierte die Zeitung Rzeczpospolita am Dienstag Experten der polnischen Staatsanwaltschaft. »Die Reichweite dieser Rakete liegt zwischen 75 und 90 Kilometern. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich die russischen Stellungen an einem Ort, von dem aus keine russische Rakete Przewodow erreichen konnte«, erklärten die Ermittler laut TASS. Der Einschlag hatte eine Debatte um einen möglichen NATO-Bündnisfall entfacht. (jW)