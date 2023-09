Israel: Beschwerde gegen deutschen Botschafter

Tel Aviv. Israel hat offiziell Beschwerde in Berlin gegen den deutschen Botschafter Steffen Seibert eingelegt. Israels Oberstes Gericht hatte sich am Dienstag in einer Gerichtsverhandlung mit dem Justizumbau der ultranationalistisch-religiösen Regierung befasst. Seibert war als Zuschauer bei der Beratung. Dies werde als Einmischung in innere Angelegenheiten Israels gesehen. Erstmals in der Geschichte des Landes kamen alle 15 Richter zusammen, um über acht Petitionen gegen eine verabschiedete Grundgesetzänderung zu beraten. Mit einer Entschidung über die Eingaben wird in drei Wochen gerechnet. (dpa/jW)