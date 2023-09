Linke: Bundesausschuss bestätigt EU-Kandidaten

Berlin. Der Bundesausschuss der Partei Die Linke hat am Sonnabend den Vorschlag für die Wahlliste zur EU-Parlamentswahl verabschiedet, wie die Partei am Sonntag bekanntgab. Das beste Ergebnis erzielte der Mainzer Mediziner Gerhard Trabert (Listenplatz 4) mit 88,71 Prozent Zustimmung. Dahinter folgen Özlem Demirel-Böhlke (Platz 3 mit 77,42 Prozent) sowie die Spitzenkandidaten Martin Schirdewan (Platz 1 mit 72,58 Prozent) und Carola Rackete (Platz 2 mit 72,13 Prozent). Der Bundesausschuss folgte damit bei der Belegung der Plätze dem Vorschlag des Parteivorstandes. Für den ebenfalls noch als »aussichtsreich« geltenden fünften Listenplatz gab es vier Bewerberinnen; er ging an das Vorstandsmitglied Daphne Weber. (jW)