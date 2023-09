Berlin: Stadtweit Straßenblockaden

Berlin. Mitglieder der Aktionsgruppe »Letzte Generation« haben am Montag vormittag zahlreiche Straßen in Berlin blockiert. So berichtete die Polizei von 21 Blockaden. An mehreren Stellen sollen sich Menschen auf die Straße geklebt haben, sagte ein Polizeisprecher. Den gesamten Tag über seien bis zu 500 Beamte im Einsatz. Stadtweit kam es im Berufsverkehr zu Behinderungen. In Berlin wurden bisher 2.400 Verfahren gegen Mitglieder der Gruppe eröffnet, wie ein Polizeisprecher am Sonntag verkündete. Sie fordert, dass die BRD ab 2030 auf fossile Brennstoffe verzichtet. (dpa/jW)