Erwerbslosenquote in Berlin über Durchschnitt

Wiesbaden. In der BRD-Hauptstadt sind überdurchschnittlich viele Menschen mit niedrigem Bildungsabschluss erwerbslos. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch auf Basis des Mikrozensus mitteilte, lag die Erwerbslosenquote Geringqulifizierter in Berlin bei 12,1 Prozent, während der Bundesdurchschnitt etwa sechs Prozent beträgt. Bei den Hochqualifizierten lag die Quote mit 3,2 ebenfalls über dem Schnitt von zwei Prozent. (dpa/jW)