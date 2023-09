Esam Omran Al-Fetori/REUTERS Ein schwerer Sturm mit starken Regenfällen richtete in Libyen große Zerstörung an (Derna, 12.9.2023)

Die tödlichen Folgen der fortschreitenden Erderwärmung sind nicht mehr zu übersehen: Die Überschwemmungen erst in Griechenland und jetzt in Libyen mit Tausenden Toten sind ein Menetekel. Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future (FFF) muss die Dringlichkeit ihres Anliegens angesichts dessen nicht mehr groß begründen, wenn sie zum »globalen Klimastreik« an diesem Freitag aufruft, dem nunmehr 13. dieser Art. Mit mehr als 200 Demonstrationen und Kundgebungen in ganz Deutschland will FFF die Ampelregierung zu einem schnelleren Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas drängen.

»Am 15. September werden wir mit allen Generationen und Berufsgruppen von allen Seiten Druck auf die Regierung machen, das antiökologische Herumgehampel zu beenden«, erklärte Luisa Neubauer, prominenteste Vertreterin der Bewegung in der BRD, gegenüber der Nachrichtenagentur dpa laut Bericht vom Mittwoch. Es müsse umgehend ein sogenanntes Klimageld eingeführt und das Klimaschutzgesetz verschärft werden. Das Klimageld ist im Koalitionsvertrag von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP festgeschrieben. Es soll steigende Preise für den Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen sozial ausgleichen.

Der globale Aktionstag steht unter dem Motto »End Fossil Fuels«, fordert also das endgültige Aus der Verbrennung fossiler Treibstoffe sowie der Energieträger Kohle, Öl und Gas insgesamt. Weltweit sind von Freitag bis Sonntag hunderte weitere Demonstrationen und Aktionen geplant, zu denen die Veranstalter Millionen Menschen erwarten. Laut dem Climate Action Network richtet sich die »historische Mobilisierung« auch an einen Klimagipfel am 20. September in New York, zu dem UN-Generalsekretär António Guterres eingeladen hatte.

Dass die Ausbeutung des Planeten unter kapitalistischen Vorzeichen nicht nur das Klima auf für Mensch und Ökosysteme verheerende Weise verändert, belegt eine aktuelle Studie, aus der dpa am Mittwoch zitierte. Demnach sind sechs von neun sogenannten planetaren Belastungsgrenzen bereits überschritten, zum Teil deutlich. »Die Erde ist ein Patient, dem es nicht gut geht«, so Koautor Johan Rockström, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK), in einer Mitteilung. Man wisse nicht, »wie lange wir entscheidende Grenzen derart überschreiten können, bevor die Auswirkungen zu unumkehrbaren Veränderungen und Schäden führen«.

Die Überschreitung einer planetaren Grenze markiere eine kritische Schwelle für erheblich steigende Risiken, erläuterte Erstautorin Katherine Richardson von der Universität Kopenhagen. Erstmals definiert wurden diese im Jahr 2009. Dabei handelt es sich um neun Teilbereiche wie etwa die Nutzung von Süßwasser, die Funktion der Biosphäre, das Klima oder die Aerosolbelastung der Atmosphäre. Deutlich überschritten sei der sichere Bereich bei der globalen Erwärmung sowie bei der Unversehrtheit der Biosphäre, schreibt das Team um Richardson und Rockström im Fachjournal Science Advances. Verwiesen wird auf das Artensterben und die Zerstörung von Lebensräumen.

Überschritten ist laut der Studie auch die Grenze im Bereich des Einbringens neuartiger Stoffe in die Umwelt. Damit ist der Eintrag vom Menschen erzeugter chemischer Verbindungen wie Mikroplaste, Pestizide oder Atommüll gemeint. Nicht ganz so kritisch sei die Situation beim Verbrauch von Süßwasser, heißt es weiter. Derzeit noch im sicheren Bereich liegt demnach die weltweite Partikelverschmutzung der Atmosphäre, auch wenn in einigen Regionen wie etwa Südasien diese Grenze regelmäßig überschritten werde. Die Versauerung der Meere liegt nach der Definition der Forscher gerade noch im grünen Bereich, ebenso der Ozonabbau in der oberen Atmosphäre.

Wenn eine Belastungsgrenze überschritten sei, gebe es noch Möglichkeiten, die Lage zu bessern, betont das Team und verweist am Beispiel der Erderwärmung etwa auf Aufforstung. Sollte die Menschheit es schaffen, den CO2-Gehalt der Atmosphäre auf 450 Teilchen pro Million zu begrenzen – derzeit liegt er bei 417 – und zudem den Bestand des borealen und des tropischen Waldes nicht unter 60 Prozent der ursprünglichen Bewaldung sinken zu lassen, könnte die Erderwärmung deutlich gebremst werden.