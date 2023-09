Klaus-Dietmar Gabbert/dpa Es gibt nicht nur Klagen, sondern auch Protest (Magdeburg, 13.2.2023)

So lässt sich der grassierende Lehrermangel auch verschärfen: In Sachsen-Anhalt wurde einer altgedienten Pädagogin fristlos gekündigt, weil sie sich nicht zu Mehrarbeit verdonnern lassen wollte. Birgit Pitschmann hatte sich wiederholt geweigert, die seit Anfang März verpflichtende »Vorgriffsstunde« zu leisten, mit der die Regierungskoalition aus CDU, SPD und FDP den Personalengpässen an den Schulen des Landes begegnen möchte. Weil sie ihre »Arbeitskraft erhalten« wolle, widersetzte sich die 60jährige der Anordnung und erhielt deshalb Anfang September nach 39 Dienstjahren ihre Entlassungspapiere. Hinnehmen will sie das nicht, sie hat inzwischen Klage gegen die Maßnahme eingereicht.

Pitschmann hatte als Angestellte an einer Grundschule in Salzwedel in der Altmark unterrichtet, war stets in Vollzeit tätig, so gut wie nie krank und stets umgeben von knapp 30 Schülern. Die im Frühjahr vom Land verfügte Zusatzstunde, mit der ihr Pensum von 27 auf 28 Unterrichtsstunden ansteigen sollte, hielt sie von Beginn an für juristisch nicht haltbar. Anders als eine Reihe anderer Betroffener sah sie sich aber außerstande, Rechtsmittel gegen den Erlass einzulegen und setzte statt dessen auf Obstruktion. Hier sei eine Grenze erreicht worden, die sie nicht habe überschreiten wollen, begründete sie ihren Schritt gegenüber dem Mitteldeutschen Rundfunk (MDR). Ihr Wunsch sei es immer gewesen, ihren Beruf bis zur Rente auszuüben. Durch die neuerliche Mehrbelastung erschien ihr dieses Ziel nicht länger erreichbar.

Eva Gerth, Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), kann die Motive nachvollziehen. »Es ist ja so, dass die Kolleginnen und Kollegen davor schon zusätzliche Arbeit verrichten mussten, allein wegen des gewaltigen Vertretungsbedarfs«, befand sie am Mittwoch gegenüber junge Welt. Für Verdruss sorgte auch die Art, wie die Neuregelung kommuniziert wurde. Anlässlich des Kabinettsbeschlusses hatte Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) Ende Januar behauptet, die Arbeitszeit nicht zu verlängern, sondern zu »verlagern«. Tatsächlich ist es den Lehrkräften freigestellt, sich den Mehraufwand auszahlen zu lassen oder auf einem Arbeitszeitkonto anzusammeln – um die Stunden ab dem Schuljahr 2032/33 abzubummeln. Angesichts der akuten Notlage in den Klassenzimmern ist das ein ziemlich wackliges Versprechen.

Wie überall in Deutschland herrscht auch in Sachsen-Anhalt ein enormer Pädagogenmangel. Auch hier ist er die Folge jahrzehntelanger Fehlplanung und hemmungsloser Spardiktate. Zu Jahresanfang hatte die Kultusministerkonferenz (KMK) einen Nothilfeplan präsentiert, der auf die forcierte Rekrutierung von Quer- und Seiteneinsteigern, die Begrenzung von Teilzeit und eine Ausweitung der Unterrichtsverpflichtung setzt. Alle diese Rezepte haben das Zeug, die Misere im Klassenzimmer eher zu verschlimmern, weil so noch mehr Beschäftigte in den Burnout getrieben werden und die Lehr- und Lernqualität wegen schwindender Professionalität noch mehr leidet. Die Ansage der Landesregierung, mittels der Mehrarbeit eine 100prozentige Unterrichtsversorgung sicherzustellen, ging in Sachsen-Anhalt auch nicht in Erfüllung. Laut GEW-Chefin Gerth habe sich die Situation punktuell gebessert, gerade an Gymnasien in strukturstärkeren Regionen. »An den Sekundar- und Gemeinschaftsschulen fällt aber im Schnitt immer noch mehr als eine von zehn Stunden aus.« Auch angesichts dieser Bilanz erneuerte die Gewerkschafterin ihre Forderung, die Zusatzstunde »umgehend wieder abzuschaffen«.