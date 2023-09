Christoph Schmidt/dpa Kampieren für den Klimaschutz: Zu den Veranstaltungen des Protestcamps gegen die IAA kamen rund 5.000 Menschen (München, 4.9.2023)

Mit einer zentralen Demonstration ist am Sonntag der Protest gegen die Internationale Automobilausstellung, kurz IAA, in München zu Ende gegangen. Wie lautet das Fazit des Mobilitätswendecamps?

Wir sind sehr zufrieden: Am Camp waren mit 1.500 etwa so viele Übernachtungsgäste wie beim letzten Mal vor zwei Jahren. Laufpublikum hatten wir in der Größenordnung von 5.000 bis 6.000 Menschen, die unsere Workshops besuchten und mit uns interessante Gespräche führten. Unsere Form des Protests, ein Protest- und Bildungscamp, zeichnete sich vor allem durch ein breites Bildungsangebot aus. Sehr wichtig war uns, dass wir auch viele Münchner mit unserem Angebot ansprechen und hier Überzeugungsarbeit leisten können.

Wie ist Ihnen das gelungen?

Das hat sehr gut funktioniert, obwohl wir zunächst ein wenig Sorge hatten, dass Anwohnende vom großen Polizeiaufgebot rund ums Camp abgeschreckt werden könnten. Im Laufe der Woche kamen allerdings immer mehr, um sich mit unserem Protest auseinanderzusetzen. Im persönlichen Gespräch weicht dann oft die anfängliche Skepsis. Auch die Großdemo am Sonntag mit 3.200 Menschen sehen wir als vollen Erfolg. Alle Gruppen haben gut mobilisiert.

Welche Formen nahm Ihr Protest gegen die IAA vor Ort an?

Es waren ursprünglich viel mehr Protestaktionen an den Messeständen geplant, die aufgrund der Polizeipräsenz nicht alle stattfinden konnten. Alle, die nur ein wenig nach Aktivismus aussahen, wurden kontrolliert. Von Besuchern des Camps waren auch noch weitere Protestformen geplant, etwa um sichtbar zu machen, wieviel Raum der Autoverkehr in den Städten einnimmt. Das wurde von der Polizei sofort gestoppt. Darüber hinaus fand eine Hausbesetzung statt, um auf die Flächenungerechtigkeit aufmerksam zu machen. Dann gab es noch eine Blockadeaktion beim BMW-Werk in Dingolfing mit über 160 Teilnehmenden sowie eine größere Aktion vor einer Mercedes-Niederlassung, um auf die dreckigen Geschäfte des Unternehmens aufmerksam zu machen.

Die Polizei sprach davon, dass Besucher der IAA von den Protesten im wesentlichen ungestört blieben.

Wir haben es so wahrgenommen, dass die Besuchenden sich hauptsächlich durch das große Polizeiaufgebot gestört fühlten und nicht von unserem Protestcamp. Neben den einzelnen Polizeikräften, die um das Camp positioniert waren, kamen ja auch noch die Reiterstaffeln, die ständig durch den Luitpoldpark patrouilliert sind, mit Hinterlassenschaften ihrer Pferde, die am Ende liegenblieben.

Welche Repressionen gingen mit dem enormen Polizeiaufgebot einher?

Rund ums Camp kam es insbesondere durch massenhafte Personenkontrollen zu Kriminalisierung. Obwohl sich die Leute auf dem Weg zu einer angemeldeten Versammlung befanden – darunter fiel das Camp – mussten durchweg Personalien abgegeben werden. Wir hatten deshalb anfangs Bedenken, dass manche Besucher dadurch eingeschüchtert werden und sich überlegen, ob sie überhaupt an der Versammlung teilnehmen. Das sehen wir durchaus als eine Beschneidung des Versammlungsrechts. Wir hatten den Eindruck, dass sich die meisten Aktivisten am Ende nicht von der Polizeitaktik abschrecken ließen. Man muss dazu sagen, dass das anders abgesprochen war mit der Polizei. Die Leute sollten, anders als beim letzten Camp 2021, nicht kontrolliert werden. Die Polizei hielt sich jedoch nicht an diese Absprache.

Darüber hinaus wurden 27 Personen von der Polizei in Präventivgewahrsam gesteckt. Wird es weitere Aktionen gegen diese Maßnahme geben?

Es handelte sich dabei vorrangig um Aktivisten der Letzten Generation, die nicht am Camp beteiligt waren. Dennoch ist es sehr abschreckend zu sehen, wie in Bayern massenhaft Menschen inhaftiert werden. Das ist vor allem für all jene, die aus anderen Bundesländern anreisen, ein Grund, nicht nach Bayern zu kommen – was unsere Proteste schwächt. Wir haben die Fälle rund ums Camp, etwa die Kontrollen, dokumentiert. Es gibt nun Überlegungen, das juristisch aufzuarbeiten.