Ampel beschließt Klinikverzeichnis

Berlin. Über Leistungen und Behandlungsqualität von Krankenhäusern in Deutschland sollen sich Patienten bald in einem staatlichen Onlineverzeichnis informieren können. Das sehen Gesetzespläne von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) vor, die das Bundeskabinett am Mittwoch auf den Weg gebracht hat. Das »Transparenzverzeichnis« soll über das Angebot am jeweiligen Klinikstandort informieren, der Start ist für April 2024 vorgesehen. Das Gesetz soll eine geplante große Krankenhausreform mit Neuregelungen zur Finanzierung ergänzen. (dpa/jW)