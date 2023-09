Kabinett will Irak-Einsatz verlängern

Berlin. Die Bundesregierung plant, den Einsatz deutscher Soldatinnen und Soldaten im Irak um ein weiteres Jahr zu verlängern. Damit sollen weiterhin maximal 500 Bundeswehr-Angehörige in das zwischen Syrien und Iran gelegene Land entsandt werden. »Der Auftrag umfasst vor allem Beratung, aber auch Unterstützung bei der Luftbetankung, beim Lufttransport und auch Beteiligung an AWACS-Aufklärungsflügen der NATO«, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch in Berlin nach einer Kabinettssitzung. Das aktuelle Mandat gilt noch bis zum 31. Oktober. (dpa/jW)