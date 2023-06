Ungleichheit bei Arbeitseinkommen steigt

Berlin. Die ungleiche Verteilung bei Arbeitseinkommen nimmt weiter zu. Im laufenden Jahr dürften wie schon 2022 vor allem höhere Einkommen steigen. Das geht aus der am Donnerstag veröffentlichten Modellrechnung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) hervor. In diesem Jahr dürften die nominalen Bruttolöhne der unteren 40 Prozent nur auf ein Plus von 2,55 Prozent kommen, die Top Ten dagegen auf 2,81 Prozent. Schon 2022 sei das Bild ähnlich gewesen: In der untersten Einkommensschicht lag das Plus mit 5,96 Prozent unter dem der obersten von 6,85 Prozent. (Reuters/jW)