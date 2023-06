Siemens plant Milliardeninvestitionen

München. Siemens will seine weltweiten Investitionen in Fabriken und andere Einrichtungen erhöhen. Im laufenden Jahr sollen Investitionen von insgesamt zwei Milliarden Euro bekanntgegeben werden, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das sei doppelt so viel wie in den beiden letzten Jahren zusammen, sagte Konzernchef Roland Busch. Aktuell kündigte Siemens den Bau einer neuen Hightech-Fabrik in Singapur mit 400 Arbeitsplätzen für 200 Millionen Euro an. Zudem wird das Werk im chinesischen Chengdu für 140 Millionen Euro erweitert. Beide Fabriken stellen Automatisierungstechnologie für Maschinen und Produktionsanlagen her. (dpa/jW)