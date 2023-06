Lübtheen. Die Einsatzkräfte haben die am Montag bei Lübtheen und Hagenow ausgebrochenen Waldbrände weitgehend unter Kontrolle gebracht. Der Katastrophenalarm für die Region Lübtheen ist am Donnerstag mittag aufgehoben worden. Das hatte Landrat Stefan Sternberg (SPD) am Morgen nach einer Besprechung des Einsatzstabes schon angekündigt. Auf rund 100 Hektar munitionsbelastetem Gelände des ehemaligen Truppenübungsplatzes Lübtheen gebe es keine offenen Flammen mehr. Am Mittwoch konnten rund 160 Einwohner der Ortschaft Volzrade in ihre Häuser zurückkehren. Das Dorf war am Montag abend evakuiert worden. (dpa/jW)