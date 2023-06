Polizisten nach rechten Chats wieder im Dienst

Magdeburg. Acht Polizeibeamte auf Probe in Sachsen-Anhalt, die Mitglieder einer extrem rechten Chatgruppe gewesen sein sollen, dürfen ihren Dienst vorerst weiter ausüben. Die vorläufigen Dienstenthebungen seien formell rechtswidrig, teilte das Oberverwaltungsgericht des Landes in Magdeburg am Donnerstag mit. Demnach wurden die Betroffenen nicht ordnungsgemäß zu den Vorwürfen angehört. In der Chatgruppe hatten die Polizisten rassistische und neonazistische Inhalte verbreitet. (AFP/jW)