Fall Yeboah: Fonds für Gewaltopfer geplant

Saarbrücken. Mehr als 30 Jahre nach dem Tod des 27jährigen Geflüchteten Samuel Yeboah bei einem mutmaßlich durch Neonazis begangenen Brandanschlag in Saarlouis hat Ministerpräsidentin Anke Rehlinger am Dienstag angekündigt, dass die Landesregierung einen Entschädigungsfonds für Opfer rassistischer Gewalt einrichten werde. Zudem kündigte die SPD-Politkerin eine gemeinsame Gedenkveranstaltung mit der Stadt Saarlouis an das Opfer der Tat von 1991 an. (dpa/jW)