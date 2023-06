»Dieser Chauvinismus ist tief verankert«

imago/imagebroker Damals wie heute: »Rechte Täter fühlten sich von der regierenden Politik zum Handeln aufgerufen« (Berlin-Charlottenburg, 23.8.2013)

Vor kurzem brachte Ihre Gruppe zusammen mit anderen eine Broschüre zum Gedenken an Günter Schwannecke heraus, der im August 1992 von Neonazis umgebracht wurde. Was ist damals geschehen?

Günter Schwannecke saß und trank mit seinem Freund Hagen Knuth auf einer Bank eines Spielplatzes in Berlin-Charlottenburg. Es erschienen die beiden Neonazis Norman Z. und Hendrik J. und beleidigten eine Gruppe migrantischer Studierender, die sich dort aufhielt, rassistisch. Mit einem Baseballschläger bewaffnet versuchten Norman Z. und Hendrik J., diese vom Spielplatz zu vertreiben. Günter Schwannecke und Hagen Knuth mischten sich ein und forderten, dass die Neonazis aufhören zu pöbeln. Sie schritten ein und handelten damit antifaschistisch. In der Situation wurden sie zum Ziel der Neonazis. Beide wurden durch Schläge verletzt. Schwannecke wurde mit dem Baseballschläger am Kopf getroffen, er erlitt eine schwere Hirnverletzung und verstarb wenige Tage später am 5. September 1992 im Krankenhaus im Berliner Westend an den Folgen des Angriffs.

Was ist über Günter Schwannecke bekannt?

Günter Schwannecke war ein zeitgenössischer Kunstmaler und Antifaschist. Schon früh ging er seiner künstlerischen Leidenschaft nach. Sein Talent brachte ihn dazu, in Stuttgart ein Sonderbegabtenstipendium für ein Studium an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste zu erhalten und sein Studium dort abzuschließen. Später ging er nach München, nahm dort unter anderem 1962 an den »Schwabinger Krawallen« teil. Die tagelangen Riots mit der Polizei waren Vorboten von 68 und prägten ihn und seine Generation. Seit Beginn der 1980er Jahre lebte Schwannecke in Westberlin und war damals bereits ein bekannter Kunstmaler, der Pop- und Punk­ikonen porträtierte und alles zeichnete, was ihn umgab. Er verarbeitete in seinen Werken unter anderem den »Deutschen Herbst« 1977, etwa durch künstlerische Darstellung der berühmten Fahndungsplakate von RAF-Mitgliedern. Ein Freund beschreibt ihn als antifaschistisch eingestellt und der damals starken Hausbesetzerszene in Westberlin nahestehend. Ab 1992 und zum Zeitpunkt des Angriffs war Schwannecke wohnungslos.

Der Mord an Schwannecke fand in der stürmischen Zeit des Anschlusses der DDR statt. In welchem gesellschaftlich-politischen Kontext sehen Sie den Mord?

Im Zuge der sogenannten Wiedervereinigung blühte der deutsche Nationalismus weiter auf. Die durch die Neonazis verübte Tat ereignete sich nur wenige Tage nach dem Pogrom von Rostock-Lichtenhagen. Rechte Täter fühlten sich von der regierenden Politik zum Handeln aufgerufen und sahen sich darin legitimiert. Zu nennen ist hier die von Politik und Leitmedien rassistisch geführte Asyldebatte und die folgende Abschaffung des Grundrechts auf Asyl.

In der extrem rechten Szene sind sozialchauvinistischer Hass und daraus resultierende Gewalt gegen gesellschaftlich marginalisierte Personen weit verbreitet. Warum werden Wohn- und Obdachlose zur Zielscheibe?

Sozialchauvinismus ist leider tief in unserer Gesellschaft verankert. Die Gründe dafür sind vielfältig. Das kapitalistische System, in dem wir leben, stützt sich gegenwärtig auch auf die Selbstoptimierung und Leistungsbereitschaft der vereinzelten Lohnabhängigen. Dies geht mit einer Abwertung nach unten einher gegen alle, die sich an diesem Leistungssystem nicht beteiligen können oder wollen. Aus Sicht der Täter ist das Leben von Wohnungslosen kein lebenswertes. Neonazis sehen ihre Tat in diesem Kontext daher auch als Dienst für ihr imaginiertes »Volk« und versuchen dadurch, eine völkische Homogenität herzustellen.

Wie versteht Ihre Gruppe die Aufgabe antifaschistischer Gedenkarbeit?

Zum einen gehört dazu, in die Gesellschaft hineinzuwirken und Menschen für die Ideologie zu sensibilisieren, die hinter einer Tat steht. Am konkreten Beispiel Schwanneckes geht es uns nicht nur um die Tat an sich. Wir wollen nicht, dass der Name Günter Schwannecke nur als Opfer des Neonaziterrors aus den frühen 1990er Jahren in Verbindung steht. Er ist ja auch angegriffen worden, weil er antifaschistisch handelte. Deswegen ist die Erzählung zu seinem Leben mit seiner linken Sozialisierung ebenso wichtig zu benennen, wie an die Tat zu erinnern.