BRD kauft »Arrow«-System aus Israel

Berlin. Die Bundesregierung will für knapp vier Milliarden Euro einen sogenannten Raketenschutzschirm aus israelischer Produktion anschaffen. Der Haushaltsausschuss des Bundestags soll dafür in seiner Sitzung an diesem Mittwoch in einem ersten Schritt 560 Millionen Euro für eine Vorvertragsvereinbarung mit dem Staat Israel bereitstellen, wie die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag erfuhr. Ein verbindlicher Vertragsabschluss wird für Ende 2023 angepeilt. Das »Arrow«-Lenkraketensystem wird von dem Unternehmen Israeli Aerospace Industries in Zusammenarbeit mit dem US-Rüstungskonzern Boeing produziert und solle bis Ende 2025 in Deutschland einsatzbereit sein. Die Anschaffung soll aus dem 100 Milliarden Euro umfassenden »Sondervermögen Bundeswehr« finanziert werden. (AFP/jW)