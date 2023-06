200 Kontrollen bei »Reichsbürger«-Treffen

Leinefelde-Worbis. Bei einem Treffen der »Reichsbürger«-Szene in Nordthüringen hat die Polizei nach eigenen Angaben rund 200 Kontrollen durchgeführt. Dabei seien vier Haftbefehle vollstreckt sowie zwei Anzeigen angefertigt worden, teilt die Polizei am Montag mit. Das Treffen fand am Wochenende auf einem Pferdehof in Leinefelde-Worbis (Landkreis Eichsfeld) unter dem Titel »Zweiter Zukunftskongress« statt. Laut einem Programm, das in sozialen Netzwerken kursierte, gehörten auch Neonazis zu den angekündigten Vortragsrednern. Aus Behördensicht war die Veranstaltung ein Treffen mit überregionaler Bedeutung. (dpa/jW)