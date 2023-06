»Wertvollstes Gut«

Julian Stratenschulte/dpa In Rheinland-Pfalz sollen Bauern künftig für einen Kubikmeter Grundwasser sechs Cent zahlen

Die Welt steuert auf eine globale Wasserkrise zu. Denn das »wertvollste Gut der Menschheit«, wie es die Vereinten Nationen bezeichnen, wird infolge der Klimakrise immer knapper. Weltweit haben aktuell rund 2,2 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sicherem Trinkwasser, die Zahl dürfte in den kommenden Jahren weiter steigen.

Auch Deutschland bekommt die Folgen dieser Krise zu spüren. Experten zufolge könnte es in diesem Sommer in der Bundesrepublik zu einer kritischen Wasserknappheit kommen. Laut dem Leipziger Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung herrschte bereits zum Wochenende in mehreren Bundesländern in tieferen Bodenschichten »außergewöhnliche Dürre«. Das entspricht der fünften von fünf Stufen auf dem Dürremonitor. Betroffen waren vor allem Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt sowie Brandenburg und Berlin.

Angesichts dieser Situation wollen immer mehr Bundesländer Landwirte für ihren Wasserverbrauch zur Kasse bitten. So sollen die Bauern zu einem »sparsameren« Wasserverbrauch bewegt werden, heißt es zur Begründung. Zuletzt hatte etwa die Ampelregierung in Rheinland-Pfalz angekündigt, künftig Geld für die Entnahme von Grund- und Oberflächenwasser in der Land- und Forstwirtschaft zu kassieren.

In anderen Bundesländern gibt es teils bereits entsprechende Regelungen oder sie werden diskutiert. Im Saarland, in Sachsen-Anhalt oder Niedersachsen ist die Wasserentnahme für die Landwirtschaft bereits kostenpflichtig, in Bayern soll nach der Landtagswahl im kommenden Jahr eine Abgabe eingeführt werden. Auch in weiteren Bundesländern wie Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg oder Hessen wird über Wasserentnahmeentgelte für die Landwirtschaft nachgedacht. Bisher waren Landwirte meist von den Entgelten für die Wasserentnahme ausgenommen oder erhielten sogar Teile des Geldes als Ausgleich für einen geringen Einsatz von Düngemitteln.

Phillip Brändle, Referent für Agrarpolitik bei der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), sieht die Maßnahme eher kritisch. Wichtiger als die Einführung einer Zahlung für die Wasserentnahme sei die »Transformation der Landwirtschaft hin zu mehr Klimaanpassung und Klimaschutz«, sagte er am Montag gegenüber jW. »Wir brauchen eine deutliche Diversifizierung im Pflanzenbau und bei den Landwirtschaftlichen Betrieben insgesamt. Eine hohe Vielfalt bedeutet immer auch eine erhöhte Resilienz und damit Risikostreuung«, führte Brändle aus. Solche Maßnahmen müssten von der EU entlohnt werden. Würde nun aber eine Zahlung für die Wasserentnahme eingeführt, sollte sie verursachergerecht ausgestaltet werden, forderte Brändle. »Möglich wäre dies zum Beispiel, indem Betriebe, die sich beim Klimaschutz besonders engagieren, geringere oder keine Kosten bei der Wasserentnahme haben.«

Ähnliche Maßnahmen wie nun in Deutschland angestrebt, gibt es bereits in anderen EU-Ländern. In Frankreich riefen zuletzt Regionen im Süden des Landes an der Grenze zu Spanien wegen anhaltender Dürre den Krisenzustand aus. Demnach dürfen Landwirte dort nur noch selten ihre Pflanzen bewässern. Auch Privatleute müssen sich einschränken, und es kommt zu Ausfällen bei der Wasserversorgung. Auch die portugiesische Regierung will den Wasserverbrauch angesichts der schweren Dürre an der Algarve den Wasserverbrauch einschränken. Künftig soll die Wasserentnahme aus den Stauseen Odeleite und Beliche für die Landwirtschaft und Golfplätze um 20 Prozent reduziert werden. Eine neue »Taskforce« aus Vertretern der Umweltbehörde und der Generaldirektion für Landwirtschaft soll zudem alle vorhandenen Genehmigungen für die Grundwasserentnahme auf ihre Notwendigkeit überprüfen.