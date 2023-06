»Der Staatsschutz wollte ein eindeutiges Zeichen setzen«

Annette Zoepf/epd/imago »Vogelschiss im Dienst des Kapitals«: Anti-AfD-Demonstration zieht von Polizisten eng begleitet durch Augsburg (30.6.2018)

Mit mehreren Dutzend Polizisten hatte die Augsburger Staatsanwaltschaft am 1. März das Offene Antifaschistische Treffen, OAT, im Augsburger Hans-Beimler-Zentrum durchsuchen lassen. Das Landgericht Augsburg erklärte die Durchsuchung Ihres Plenums für rechtswidrig. Wie argumentierte das Gericht?

Aus den schon länger vorliegenden Ermittlungsakten zur Razzia ging hervor, dass der Augsburger Staatsschutz keine Beweise gegen uns in der Hand hatte. Er versuchte deshalb, einen hinreichenden Verdacht aus der Parole »AfD angreifen!« zu konstruieren. Dieser Spruch ist auf einem unserer Banner zu lesen und wurde beim Angriff auf das AfD-Ehepaar Mailbeck vor deren Wohnung und Arbeitsplatz gesprüht. Dabei handelt es sich um eine schon lange etablierte kämpferische Parole in der antifaschistischen Bewegung, die von vielen verschiedenen Gruppen verwendet wird.

Das Landgericht hat hervorgehoben, dass die Durchsuchung eines offenen Treffens zwangsläufig Unbeteiligte treffen muss, und es äußerte Zweifel daran, ob das Outing der AfD-Politiker mit dem Vorwurf des »gefährdenden Verbreitens personenbezogener Daten« überhaupt kriminalisiert werden darf, während es den vom Staatsschutz konstruierten Zusammenhang mit der Parole auch für nicht haltbar erklärte.

Überraschte Sie die Entscheidung Wochen nach der Razzia?

Im späteren Verlauf der Durchsuchung kam unsere Anwältin dazu und meinte direkt, dass sie rechtswidrig sei. In den nächsten Tagen und Wochen haben wir uns mit ihr und einem weiteren Anwalt aus München beraten, welche beide klar und deutlich die Razzia als nicht rechtmäßig einstuften. Daher sind wir nicht wirklich verwundert, dass unsere beiden Anwälte Recht behalten haben und sehen dieses Urteil auch als Rückschlag für die rechtsbeugende Praxis des Augsburger Staatsschutzes, linke Aktivisten und Organisationen hier mit massiven Repressionen zu überziehen.

Worum ging es den Behörden Ihrer Ansicht nach?

Wir und der Bundesvorstand der Roten Hilfe verstehen die wiederholten brutalen Angriffe auf uns und die linke Bewegung in Augsburg auch als Experimente seitens des Repressionsapparates. Man möchte die Grenzen des Machbaren immer weiter aushebeln und nimmt sich dafür die noch jungen Strukturen vor Ort her.

Außerdem ging es auch um eine Spaltung unseres Widerstands in einen legalen und einen rechtliche Grenzen überschreitenden Protest. Für viele Leute ist das OAT die erste Erfahrung mit politischer Arbeit. Sie organisieren sich hier und planen erste Aktionen. Mit Blick auf den Rechtsruck in der BRD ist eine Organisierung über den »OAT-Rahmen« hinaus nur natürlich. Hier wollte der Staatsschutz ein eindeutiges Zeichen setzen und alle Ambitionen bei jungen Genossen ausbremsen und das OAT dazu drängen, sich von solchen Aktionen zu distanzieren. Dass wir das als OAT nicht machen und nach der Razzia weniger denn je auf diesen Staat vertrauen, ist klar. Wir werden ohne Zweifel solidarisch hinter denjenigen stehen, die von Repression betroffen sind.

Infolge der Razzia erfuhren Sie viel Solidarität. Eine von den Behörden versuchte Spaltung hat also nicht funktioniert. Wie geht es nun weiter nach der Entscheidung über die Rechtswidrigkeit der Maßnahme?

Wir lassen uns in unserer Arbeit nicht einschränken, denn der Staat steht nicht auf unserer Seite, egal was das Landgericht entscheidet. Mit Stolz können wir sagen: Wir gehen gestärkt aus dieser Geschichte raus.

Aber vergessen wir nicht, dass sich die zunehmende Repression gegen Antifaschistinnen und Antifaschisten auch in einen bundesweiten Trend einordnen lässt. Am Mittwoch wurde Lina E. zu mehr als fünf Jahren Haft verurteilt. Jo, Dy, Findus und viele weitere politische Gefangene sitzen weiterhin in Haft, während die nächsten Hafturteile in Stuttgart schon anstehen. Im Zuge des Wahlkampfes in der Türkei wurden auch vermehrt wieder kurdische Genossen in der BRD in Haft genommen. Es bleibt dabei: Wer sich nicht bewegt, spürt seine Fesseln nicht.