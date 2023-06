»Ich erwarte mir mehr Differenzierung«

Sebastian Willnow/dpa Ob sich unter dem Helm ein Sozialdemokrat verbirgt? Beamter und Demonstrationsteilnehemer am Sonnabend in Leipzig

Infolge des Großaufgebotes der Polizei in Leipzig am Wochenende haben Sie sich als SPD-Jugendorganisation vom sozialdemokratischen Oberbürgermeister Burkhard Jung noch am Sonntag öffentlich distanziert. Was bezwecken Sie damit?

Wir wollten verdeutlichen, dass wir die Meinungsfreiheit als unverzichtbar erachten. Öffentliche Kritik an einem umstrittenen Urteil wie dem gegen die Antifaschistin Lina E. muss in einem Rechtsstaat zulässig sein. Auch wenn Menschen nicht damit einverstanden sind, dass die Versammlungsbehörde hierzu ein Demonstrationsverbot entschieden hat, muss diese Meinung auf die Straße gebracht werden können. Es mutet überheblich an, wenn der Oberbürgermeister gegenüber der Presse den Versammlungsanmelder Jürgen Kasek als naiv bezeichnet, weil er glaubt, davon ausgehen zu können, dass sie friedfertig bleibt.

Die Eskalation erfolgte unter dem Eindruck dieser Woche: Seit Mittwoch durften alle, die in Solidarität eine Verurteilung von Lina E. wegen »Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung« kritisieren, das nicht öffentlich äußern. Donnerstag musste eine Demo eingekesselt von Polizisten laufen, die sächsische Landtagsabgeordnete der Linksfraktion Juliane Nagel wurde festgenommen. Der elf Stunden andauernde Kessel von Menschen am Samstag war völlig unverhältnismäßig, da es nur eine kleine Gruppe von Rauchtöpfe- oder Steinewerfern gab. Alle anderen waren Unbeteiligte.

Mit besonderer Polizeigewalt war angesichts der Ankündigung eines »Tag X« in Solidarität mit der – noch nicht rechtskräftig – verurteilten Lina E. und der drei mitangeklagten Nazigegner gerechnet worden. Wie sehr waren Sie vom Ablauf des Polizeieinsatzes überrascht?

Klar wissen wir, wie die Polizei bei solchen Demonstrationen auftritt. Doch wie rabiat der Kessel durchgesetzt wurde, war außergewöhnlich. Minderjährige wurden darin festgehalten, Eltern nicht darüber informiert. Die Menschen erhielten über lange Zeit kein Wasser oder Essen. Teilweise wurden Personen behindert, die helfen wollten. Nur Demosanitätern gelang es, einige Wasserflaschen, Nahrungsmittel und Rettungsdecken gegen die Kälte nachts zu verteilen.

In Ihrer Mitteilung kritisieren Sie die SPD-Ratsfraktion dafür, sich bei den Behörden bedankt zu haben für den Einsatz, ohne etwas zu dessen »Willkür und Härte« gesagt zu haben. Das sei auf »dem Niveau der Konservativen«. Ist es nicht so, dass, wenn es in Deutschland um »Innere Sicherheit« geht, es kaum einen Unterschied macht, ob die Verantwortlichen ein CDU- oder ein SPD-Parteibuch haben?

Das möchte ich ungern pauschal bejahen. Es gibt in der SPD nicht nur Menschen, die sagen, die Polizei habe ihre Gründe und mache nie Fehler. Auch durch Hinwirken des Landtagsabgeordneten Albrecht Pallas von der SPD wird nun eine Sondersitzung des Innenausschusses des sächsischen Landtages folgen. Wir schließen uns seiner Kritik am Verhalten der Polizei an und fordern Konsequenzen. Dass Jugendliche derart behandelt wurden, dass ihnen teils durch die Polizei in die Unterhose geleuchtet wurde: Eine solche staatliche Gewalt dürfen wir als Sozialdemokraten nicht hinnehmen. Auch innerparteilich muss das diskutiert werden.

Sie beklagen, dass das Beibehalten der bisherigen Linie eine Absage an »progressive Innenpolitik« sei. Was verstehen Sie darunter?

Awareness-Teams, die sich mit respektvollem Verhalten miteinander beschäftigen, könnten Konflikte befrieden. Wir brauchen keine omnipotente Polizei, die junge Menschen mit dem Eindruck zurücklässt, dass zulässige Kritik nicht mehr geäußert werden darf. Aber freilich muss sie zur Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger auch mit Gewalt Recht durchsetzen können. Eine Abkehr davon ist unrealistisch.

Wasserwerfer, Räumpanzer, Knüppel: Was SPD-Oberbürgermeister Jung unter Deeskalation versteht, ist kaum nachzuvollziehen. Auch SPD-Bundesinnenministerin Nancy Faeser meint, gegen vermeintlichen »Linksextremismus« zu Felde ziehen zu müssen. Müssten Sie sich nicht konsequenterweise von der Partei verabschieden?

Nein, das wäre ein fatales Zeichen. Ich erwarte mir von der Partei mehr Differenzierung. Dass ich mir für unsere Gesellschaft wünsche, dass die SPD mehr nach links rückt, ist kein Geheimnis; aber das stellt nicht die Parteimitgliedschaft infrage.