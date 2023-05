Deutsche Bahn: Keine Streiks über Pfingsten

Fulda. Bei der Deutschen Bahn gibt es über Pfingsten keine Warnstreiks. Nach dreitägigen Verhandlungen will die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG ein neues Angebot des Konzerns in den kommenden Tagen prüfen. »Wer verhandelt, streikt nicht«, sagte EVG-Verhandlungsführer Kristian Loroch in Fulda. Die Bahn forderte die EVG auf, sich bis Dienstag zu ihrem neuen Angebot zu äußern. Es sieht zwölf Prozent mehr Geld für die unteren, zehn Prozent mehr für die mittleren und acht Prozent mehr für die oberen Einkommensgruppen vor. Die Erhöhungen sollen in zwei Stufen erfolgen, die erste im Dezember 2023. Die Laufzeit liegt bei 24 Monaten – das ist doppelt so lange, wie von der EVG gefordert. Mindestens 650 Euro mehr pro Monat ist eine weitere Kernforderung. Verhandelt wird für gut 180.000 Beschäftigte. (dpa/jW)