Libyen: Uran doch nicht verschwunden

Bengasi. Die in Libyen als verschwunden gemeldeten 2,5 Tonnen Uran sind nach Militärangaben wieder aufgetaucht. Die zehn Fässer mit dem Uranerzkonzentrat »Yellowcake« seien etwa fünf Kilometer von dem Lager entfernt gefunden worden, aus dem sie entwendet worden seien, teilte Armeesprecher Khaled Mahdschub am Donnerstag mit. Das Uranlager sei nahe der Grenze zum Tschad gelegen und 2020 von der UN-Atomaufsichtsbehörde IAEA versiegelt worden, wie Reuters am Abend meldete. Mahdschub äußerte die Vermutung, Diebe aus dem Tschad hätten das Lager ausgeraubt und die Fässer später liegengelassen. (Reuters/jW)