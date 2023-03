USA: Sieben Polizisten wegen Gewalt angeklagt

Washington. In den USA gibt es einen neuen Fall von Polizeigewalt: Sieben Beamte wurden im Bundesstaat Virginia angeklagt, für den Tod eines in einer Psychiatrieklinik inhaftierten Afroamerikaners verantwortlich zu sein. Zudem seien drei Mitarbeiter des Krankenhauses angeklagt worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag (Ortszeit) mit. Der 28jährige Irvo Otieno war den Angaben zufolge wegen mentaler Probleme vom Gefängnis in eine psychiatrische Klinik in der Stadt Petersburg verlegt worden. Er verstarb am 6. März während des Aufnahmeprozesses – laut Autopsie erstickte er, während er »physisch festgehalten« wurde. Die Staatsanwaltschaft besitzt nach eigenen Angaben ein Video von dem Vorfall, das sie aber zunächst nicht veröffentlichen wollte. Es wurde am Donnerstag der Familie des Mannes gezeigt. Deren Anwalt sagte, die Polizisten hätten Otieno zwölf Minuten lang niedergedrückt. (AFP/jW)