Erdogan stimmt Finnlands NATO-Beitritt zu

Ankara. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will dem NATO-Beitrittsgesuch Finnlands zustimmen. Das sagte er am Freitag bei einem Treffen mit seinem finnischen Amtskollegen Sauli Niinistö in Ankara. Erdogan hat damit seine Blockade gegen die NATO-Norderweiterung zumindest zum Teil aufgegeben. Denn anders als Finnland muss Schweden weiter auf die Zustimmung aus Ankara warten, wie Erdogan bekräftigte. Niinistö habe entgegnet, die Mitgliedschaft Finnlands sei ohne die von Schweden nicht komplett. Das türkische Parlament könnte das finnische Beitrittsprotokoll somit noch im April ratifizieren. (dpa/jW)