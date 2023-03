Haftbefehl gegen Pakistans Expremier aufgehoben

Lahore. Der Haftbefehl gegen den früheren pakistanischen Premierminister Imran Khan ist am Freitag fallengelassen worden, wie lokale Medien berichteten. Damit wurde eine Auseinandersetzung zwischen seinen Anhängern und Polizeikräften entschärft, die Anfang der Woche zu einer regelrechten Schlacht um seinen Wohnsitz in Lahore eskaliert war. Der Sender Geo TV berichtete, das Oberste Gericht in Islamabad habe den Haftbefehl aufgehoben, damit der Expremier an diesem Sonnabend einer Vorladung folgen könne. Khan war im vergangenen Jahr wegen angeblicher Korruption als Regierungschef abgesetzt worden. (Reuters/jW)